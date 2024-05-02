ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 121 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей шмельков
    он знал про ИвановаДошел бы он тогда...
  • Евгений МакЛауд
    не идти против ВВП, ну ВВП ничего не подписывал, поэтому уже ни Пригожина, ни Уткина нет в живых.Дошел бы он тогда...
  • Игорь Комаров
    Если бы со мной так поступили .....спалил бы все свое имущество только пепел бы им достался !!!!!!Казахи выдворяют ...

Дошел бы он тогда до Кремля? Или не дошел? И вообще - почему повернул? Из-за разговора с Лукашенко?

Дошел бы он тогда до Кремля? Или не дошел? И вообще - почему повернул? Из-за разговора с Лукашенко?

Только посмотрите на этот документ, подписанный ЧВК Вагнер 1 мая 2014-го   1 мая - день рождение ЧВК "Вагнер".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
НИ НА КАКОЙ КРЕМЛЬ НИКТО ИДТИ НЕ СОБИРАЛСЯ!! Это истерика и дезинформация паникеров и истеричек.
Ответить
3 час.
Евгений МакЛауд
не идти против ВВП, ну ВВП ничего не подписывал, поэтому уже ни Пригожина, ни Уткина нет в живых.
Ответить
28 мин.
сергей шмельков
он знал про Иванова
Ответить
19 мин.

Картина дня

наверх