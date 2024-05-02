Дошел бы он тогда до Кремля? Или не дошел? И вообще - почему повернул? Из-за разговора с Лукашенко?

НИ НА КАКОЙ КРЕМЛЬ НИКТО ИДТИ НЕ СОБИРАЛСЯ!! Это истерика и дезинформация паникеров и истеричек.

Евгений МакЛауд

не идти против ВВП, ну ВВП ничего не подписывал, поэтому уже ни Пригожина, ни Уткина нет в живых.