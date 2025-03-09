16 доказательств того, что на собеседовании от провала до триумфа - один шаг

Не каждое собеседование заканчивается фразой: «Поздравляем, вы приняты». Работодатель может забраковать хорошего кандидата без объективных причин или, наоборот, принять положительное решение, потому что соискатель удачно пошутил.
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