Пашинян отверг опасения по росту цен на русский газ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава ЦБ Мартин Галстян обсудили возможные эффекты изменения цен на русский газ.
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