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Приднестровье 28 февраля обратится к Путину, чтобы стать Россией?

Приднестровье 28 февраля обратится к Путину, чтобы стать Россией?

Не знаю, слышали вы эту новость или нет, но выложена она уже во многих центральных СМИ и заключается в следующем:   Ожидается, что приднестровские депутаты 28-го февраля, за день до выступления Путина с посланием Федеральному собранию, обратятся к нашему Президенту с просьбой о вхождении Приднестровья в состав Российской Федерации.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
обратятся!👍
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13 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
НО ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ АНКЛАВ....как и Калининград...ТУТ НУЖНО НОРМАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ ПО СУШЕ...А иначче будут проблемы...
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13 час.
Александр _
Чушь
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8 час.

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