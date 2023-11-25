При столкновении двух автомобилей в Сарапуле пострадали шесть человек

Сарапул. Удмуртия. В аварии в Сарапуле пострадали трое мужчин и трое женщин. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-премьер Удмуртии Эльвира ПинчукОтмечается, что на дороге столкнулись два автомобиля.
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