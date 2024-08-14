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Царьград

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"Внутренний рынок обеспечен" В Минэнерго рассказали, как изменятся цены на топливо по итогам года

"Внутренний рынок обеспечен" В Минэнерго рассказали, как изменятся цены на топливо по итогам года

Министерство энергетики России спрогнозировало, что уровень роста розничных цен на топливо в стране по итогам 2024 года будет соответствовать темпам инфляции.

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