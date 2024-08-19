Дети из Лисичанска и Рубежного отправились на летний отдых в Крым

В рамках программы взаимодействия Республики Татарстан и Министерства образования Донецкой Народной Республики (ЛНР) группа детей из Лисичанска и Рубежного отправилась на летние каникулы в молодежный центр "Салет-Ак Барс" в Форосе, Крым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии