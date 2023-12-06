Продолжение поста «Смертельное ДТП в Хабаровске»

Категория «Что было дальше?" Под исходным постом был один главный вопрос - кто виноват? Черный «Приус», врезавшийся в желтую или серебристую машину и, не уверенный в безопасности маневра, начал вилять? По результатам следствия, по делу проходит только один обвиняемый - черный Prius.
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