Продолжение поста «Смертельное ДТП в Хабаровске»

﻿﻿Категория «Что было дальше?" Под исходным постом был один главный вопрос - кто виноват? Черный «Приус», врезавшийся в желтую или серебристую машину и, не уверенный в безопасности маневра, начал вилять? По результатам следствия, по делу проходит только один обвиняемый - черный Prius.