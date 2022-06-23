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Шавкат Рахмонов: «Я – будущий чемпион UFC»

Казахстанский файтер Шавкат Рахмонов на пресс-конференции перед турниром UFC ответил на вопрос о том, влияет ли на него повышенное внимание со стороны болельщиков и СМИ: «Я заслуживаю больше внимания.

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