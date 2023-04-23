Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

105 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Irina Krasnova
    кто это??У Изнера родился ...
  • николай лебедев
    Стоит только посмотреть, кто руководит РФС, и сразу станет ясно, что их туда тянет, но явно не забота о российском фу...Депутат Терюшков ...
  • Boris Boriskov
    Губерниев ему срочно нужно за границу привык катятся хватит дома сиди вот поэтому он рвет и мечет   а Вяльбе молодецДмитрий Губерниев...

«Виннипег» отыгрался с 1:4, но уступил «Вегасу» (4:5) в овертайме матча плей-офф

«Виннипег» отыгрался с 1:4, но уступил «Вегасу» (4:5) в овертайме матча плей-офф

«Виннипег» уступил «Вегасу» (4:5 ОТ) в третьем матче серии 1-го раунда Кубка Стэнли. К 43-й минуте «Джетс» проигрывали со счетом 1:4, но забросили три шайбы подряд и перевели игру в овертайм.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх