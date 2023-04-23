«Виннипег» отыгрался с 1:4, но уступил «Вегасу» (4:5) в овертайме матча плей-офф

«Виннипег» уступил «Вегасу» (4:5 ОТ) в третьем матче серии 1-го раунда Кубка Стэнли. К 43-й минуте «Джетс» проигрывали со счетом 1:4, но забросили три шайбы подряд и перевели игру в овертайм.
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