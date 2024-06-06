“Сбивают цену нашим эскортницам”, – первый скандал на ПМЭФ в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 6 июня 2024 года. Официальное открытие Петербургского экономического международного форума должно состояться сегодня, однако уже до начала мероприятия возник первый экономический скандал.
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