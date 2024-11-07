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Визит делегации Палестины на ОАО ´БЗТДиА´.

Визит делегации Палестины на ОАО ´БЗТДиА´.

4 ноября 2024 года ОАО ´БЗТДиА´ посетила официальная делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Палестина в Республике Беларусь Ахмедом Алмадбухом с целью ознакомления с производимой продукцией и обсуждения возможных перспектив сотрудничества .

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