Визит делегации Палестины на ОАО ´БЗТДиА´.

4 ноября 2024 года ОАО ´БЗТДиА´ посетила официальная делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Палестина в Республике Беларусь Ахмедом Алмадбухом с целью ознакомления с производимой продукцией и обсуждения возможных перспектив сотрудничества .
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