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Тульские новости

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Тульские легкоатлеты завоевали серебро и золото «Шиповки юных» в Сочи

Тульские легкоатлеты завоевали серебро и золото «Шиповки юных» в Сочи

Софья Концова из Тулы завоевала серебро в прыжках в высоту с результатом 169 см, а сборная команда девушек победила в эстафете 4 по 100 метров с результатом 50.

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