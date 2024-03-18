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В Приамурье иномарка столкнулась с поездом – 20 вагонов сошли с рельсов

В Приамурье иномарка столкнулась с поездом – 20 вагонов сошли с рельсов

Иномарка и грузовой состав столкнулись на станции Бамовская в Амурской области. Водитель попал в больницу, а движение на участке пути остановили из-за схода 20 вагонов, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

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