В Приамурье иномарка столкнулась с поездом – 20 вагонов сошли с рельсов

Иномарка и грузовой состав столкнулись на станции Бамовская в Амурской области. Водитель попал в больницу, а движение на участке пути остановили из-за схода 20 вагонов, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
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