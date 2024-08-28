Google Meet запускает ИИ-функцию автоматического конспектирования совещаний и о...

Google Meet запускает ИИ-функцию автоматического конспектирования совещаний и онлайн-встречВ приложении Google Meet появилась новая функция, основанная на искусственном интеллекте, которая автоматизирует процесс ведения заметок во время онлайн-встреч.
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