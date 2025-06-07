Дугин: Яркая военная победа России летом всё изменит. А пока надо готовиться. Как сказал русский философ, для нас сейчас важно подготовиться и провести летнюю военную кампанию, освободив как можно больше исконно русских земель, и не допустить вторжения врага на нашу территорию.