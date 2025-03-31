ЕС и Великобритания решили оставить российские активы замороженными

МАДРИД, 31 марта, ФедералПресс. Шесть крупнейших стран Евросоюза – Великобритания и Германия, Италия, Испания, Франция и Польша – заявили о продолжении заморозки российских активов вплоть до завершения конфликта и возмещения ущерба Украине.