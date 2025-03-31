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ЕС и Великобритания решили оставить российские активы замороженными

ЕС и Великобритания решили оставить российские активы замороженными

МАДРИД, 31 марта, ФедералПресс. Шесть крупнейших стран Евросоюза – Великобритания и Германия, Италия, Испания, Франция и Польша – заявили о продолжении заморозки российских активов вплоть до завершения конфликта и возмещения ущерба Украине.

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