Проект бюджета РФ на 2027–2029 годы предусматривает 961,5 млрд рублей на экологию

Средства распределены между тремя государственными программами: «Охрана окружающей среды» – 438 млрд рублей, «Воспроизводство и использование природных ресурсов» – 236 млрд рублей, «Развитие лесного хозяйства» – 255 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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