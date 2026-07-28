Банк России завершил сбор доказательств манипулирования фондовым рынком через Telegram-каналы

Банк России практически завершил процесс сбора доказательств по делу о возможном манипулировании фондовым рынком с использованием Telegram-каналов «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ».
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