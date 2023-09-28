Глава Республики Алтай отозвал законопроект о "слиянии с Алтайским краем"

Олег Хорохордин пояснил, что никакого слияния не предполагалось, однако некоторые лица начали использовать тему поправок для обострения национального вопроса Глава Республики Алтай Олег Хорохордин отозвал поправки в Конституцию региона после обращения от местной Общественной палаты и острой реакции местных жителей.