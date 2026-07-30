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Артига об удалении Рожкова в матче с «Краснодаром»: «Это фол не на красную – игровой момент, намерения агрессивно действовать не было. Мы знаем Илью, он не такой человек»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался об удалении Ильи Рожкова в игре против «Краснодара» (1:3) в 1-м туре РПЛ .

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