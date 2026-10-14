Особенное внимание баллистики получили минувшей ночью подстанция Киевская, ТЭЦ-5 в Киеве, Трипольская ТЭС и не только.
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