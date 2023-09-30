Медведев: СВО продолжится до полного уничтожения нацистского киевского режима

РИАМО - 30 сен. Российская военная спецоперация на Украине будет идти до полной ликвидации нацистского киевского режима и освобождения от противника исконно русских территорий, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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