Новые правила для пассажиров поездов: Кого коснутся изменения уже с 1 сентября

С началом осени начнут действовать обновлённые нормы для пассажиров поездов. Они коснутся покупки билетов, информирования пассажиров, продажи специальных мест для людей с инвалидностью и оформления возврата.
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