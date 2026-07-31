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Царьград

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Новые правила для пассажиров поездов: Кого коснутся изменения уже с 1 сентября

Новые правила для пассажиров поездов: Кого коснутся изменения уже с 1 сентября

С началом осени начнут действовать обновлённые нормы для пассажиров поездов. Они коснутся покупки билетов, информирования пассажиров, продажи специальных мест для людей с инвалидностью и оформления возврата.

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