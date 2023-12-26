Стартапы «Сколково» в 2023 году привлекли свыше 1 млрд частных инвестиций

МОСКВА, 26 декабря, ФедералПресс. Участники входящего в группу ВЭБ.РФ «Сколково» в 2023 году смогли привлечь свыше 1 млрд рублей от бизнес-ангелов – частных инвесторов, вкладывающихся в развитие стартапов.
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