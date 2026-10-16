Дождь и мокрый снег пройдут в Новосибирске днём 16 октября при температуре +1…+3 градуса, а к ночи похолодает до -2…-3, из-за чего улицы покроются льдом.
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