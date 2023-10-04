В Херсонесе показывают средневековую святыню, найденную на раскопках

В здании Византийской истории музея-заповедника открылась капсульная выставка одного экспоната. На ней представлен процессионный крест X–XI веков, найденный при раскопках одного из жилых кварталов Херсонеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии