В токийском зоопарке Тама засняли, как медвежонок по кличке Момота пытается взять конус домой, но мама против.
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В токийском зоопарке Тама засняли, как медвежонок по кличке Момота пытается взять конус домой, но мама против.
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