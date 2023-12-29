Вынесен приговор по громкому мошенничеству с оплатой контракта Смоленского медицинского университета

Жулик предложил подрядчику госвуза в Смоленске якобы решить вопрос с задержкой расчётов Местный житель признан виновным в покушении на многомиллионное, в особо крупном размере мошенничество, связанное с тендером Смоленского государственного медицинского университета.
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