Elon Musk has settled two lawsuits accusing his political action committee of fraud over its $1 million giveaways during the 2024 election.
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