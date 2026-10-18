Мерц против дизельной сделки с русскими.Немцы просят сделки с русскими на фоне резкой инфляции. Но канцлер Германии Фридрих Мерц против.
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Какое мерзкое всё же слово — "сделка"... Особенно с такими... "сдельцами".