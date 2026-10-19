Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам хранения крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также центру обработки данных в Киеве и Киевской области.
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