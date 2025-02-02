Воля о Слуцком, которому можно бить китайских футболистов: «Сумасшедший русский, не обращайте внимания»

Чуть больше года назад Леонид Слуцкий был назначен на пост главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа».
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