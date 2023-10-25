Сенат Конгресса США может отклонить выделение денег Украине

Издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что запрос на оказание дальнейшей финансовой помощи Украине и Израилю может столкнуться с кардинальными изменениями или даже блокированием в Сенате Конгресса США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии