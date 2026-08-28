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Царьград

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Христенко отказался от фото с Косимовым на чемпионате мира

Христенко отказался от фото с Косимовым на чемпионате мира

На юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду в сентябре украинский спортсмен Марк Христенко отказался фотографироваться с русским Кириллом Косимовым, победившим в соревнованиях.

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