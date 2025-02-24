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Царьград

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ЕС направит новый пакет помощи Украине в годовщину конфликта с Россией

ЕС направит новый пакет помощи Украине в годовщину конфликта с Россией

В годовщину конфликта с Россией Европейский Союз планирует предоставить новый пакет военной помощи для Вооружённых Сил Украины.

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