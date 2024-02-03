15-17 января в Бресте проходил Чемпионат Республики Беларусь по плаванию среди инвалидов с нарушениями зрения и ОДА.

Наши спортсмены-учащиеся и спортсмены-воспитанники показали следующие роезультаты:Боброва София50 н/сп - 2 место100 брасс - 1 место50 брасс - 1 место100 батт - 1 место200 к-с - 1 местоКириленок Кира100 брасс - 2 место200к-с - 2 местоСупронова Полина50н/сп - 3 местоБородавко Вячеслав100в/ст -3 местоОжогин Егор100в/ст - 2 место100 батт - 1 местоКричк .
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