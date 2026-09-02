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Минцифры встали на защиту книг иноагентов

Минцифры ищет способ оставить в продаже и библиотечных фондах книги авторов-иноагентов и нежелательных организаций, изданные до получения ими этих статусов, поскольку в противном случае муниципальным библиотекам придется изъять из доступа до 70% фонда.

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