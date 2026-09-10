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Татар-информ

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Санкции против России бьют по ремонту «КАМАЗов» в Афганистане

Санкции против России бьют по ремонту «КАМАЗов» в Афганистане

Глава Генерального директората государственных предприятий Афганистана Ахмад Джан Билал на встрече с российским послом в Кабуле Дмитрием Жирновым обратился с просьбой о содействии в создании мастерской по ремонту автомобилей «КамАЗ» на территории Афганистана.

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