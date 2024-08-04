Коалиция Шольца побила рекорд по антирейтингам – немецкие социологи

В Германии рейтинг коалиционного правительства упал до минимума с момента его прихода к власти. Согласно новому опросу социологического института INSA правящая коалиция — СДПГ, «Зелёные» и СвДП — набирает всего 30% голосов.
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