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  • Коля Колянов
    Только депортировать в привычную им среду к баранам и ишакам. И чем быстрее лучше.Незаменимый водит...
  • Antanas
    Слуэбу понял.👍👍👍👍👍.Украинский пилот ...
  • Александр Почекунин
    Украинский пилот ...

Евреи пытаются «отменить» Илона Маска, тот в ответ пригрозил «термоядерным иском»

Евреи пытаются «отменить» Илона Маска, тот в ответ пригрозил «термоядерным иском»

НКО Media Matters for America опубликовала "расследование", согласно которому богатейший человек мира Илон Маск "продолжает погружаться в теории белого национализма и антисемитского заговора", а в принадлежащей ему соцсети X "реклама таких крупных брендов, как Apple, Bravo, IBM, Oracle и Xfinity, отображается рядом с контентом, восхваляющим Адольфа Гитлера и его нацистскую партию".

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