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ИА Регнум

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«Если бы не Сталин, отца бы расстреляли»: москвичи высказались о барельефе генсека на «Таганской»

«Если бы не Сталин, отца бы расстреляли»: москвичи высказались о барельефе генсека на «Таганской»

15 мая на станции метро «Таганская» открыли воссозданный исторический барельеф с Иосифом Сталиным. Журналисты ИА Регнум поговорили с пассажирами метро, которые приходили возложить цветы к новой достопримечательности или же просто сделать фотографию.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
рабы ползают у ног гипсового хозяина
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13 час.
Илхом Умаров
Я за Сталина, за СМЕРШ и за смертную казнь. Особенно сейчас, во время СВО.
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10 час.
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