«Если бы не Сталин, отца бы расстреляли»: москвичи высказались о барельефе генсека на «Таганской»

15 мая на станции метро «Таганская» открыли воссозданный исторический барельеф с Иосифом Сталиным. Журналисты ИА Регнум поговорили с пассажирами метро, которые приходили возложить цветы к новой достопримечательности или же просто сделать фотографию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии