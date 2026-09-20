Во-первых, это красиво: пожарный Валдай 12

Компания «СТТ», занимающаяся дистрибуцией техники Горьковского автозавода, опубликовало первые снимки пожарной автоцистерны на шасси среднетоннажного грузовика Валдай 12.
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