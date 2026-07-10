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«Денвер» просит компенсацию уровня сделки по Уокеру Кесслеру при переходе Пейтона Уотсона на условиях «сайн-энд-трейд»

«Наггетс» определяются с возможностью удержать форварда Пейтона Уотсона и высоко оценивают свою помощь в случае сделки формата «сайн-энд-трейд».

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