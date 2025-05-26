«Продавайте Америку!»: доллар рухнул на фоне отсрочки тарифов для ЕС

Европейская валюта подскочила в цене, а доллар обрушился к новым антирекордам. Это произошло в понедельник после того, как президент Дональд Трамп отказался от угрозы введения 50-процентных пошлин на торговлю с Евросоюза 1 июня.
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