Музыкальный фестиваль Юрия Башмета приходит в глубинку Хабаровского края

Ближайшая неделя станет настоящим праздником для любителей музыки в Хабаровском крае. Их ждёт насыщенная программа, включающая выступления любимых артистов, среди которых как местные исполнители, так и приезжие, в том числе иностранные, музыканты.
Ближайшая неделя станет настоящим праздником для любителей музыки в Хабаровском крае. Их ждёт насыщенная программа, включающая выступления любимых артистов, среди которых как местные исполнители, так и приезжие, в том числе иностранные, музыканты.
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