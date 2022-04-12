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Музыкальный фестиваль Юрия Башмета приходит в глубинку Хабаровского края

Музыкальный фестиваль Юрия Башмета приходит в глубинку Хабаровского края

Ближайшая неделя станет настоящим праздником для любителей музыки в Хабаровском крае. Их ждёт насыщенная программа, включающая выступления любимых артистов, среди которых как местные исполнители, так и приезжие, в том числе иностранные, музыканты.

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