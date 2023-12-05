Автор книги «Слово пацана» намекнул на печальный концец сериала

Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев намекнул, что может быть прототипом главного героя сериала про бандитскую Казань «Пальто», в котором исполняет роль Андрей Васильев.
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