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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Италии. «Виртус» примет «Милан», «Брешия» сыграет со «Скафати» у себя дома и другие матчи

«Виртус» и «Милан» делят вторую строчку с одинаковым результатом 15-6 и решат, кто выйдет вперед по итогам матча.

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