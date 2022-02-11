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Петербург (WTA). 1/4 финала. Саккари сыграет с Мертенс, Остапенко – с Саснович, Контавейт – с Бенчич

В пятницу на турнире в Санкт-Петербурге Мария Саккари сыграет с Элизой Мертенс, Анетт Контавейт – с Белиндой Бенчич.

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