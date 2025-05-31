«Просто работал, сколько надо было»: в ХМАО открылась выставка в честь Филипенко. Фоторепортаж

В Ханты-Мансийске открылась фотовыставка, посвященная первому губернатору ХМАО Александру Филипенко. Организаторы собрали фонд золотых цитат легендарного главы региона, а также малоизвестные снимки самого Филипенко, а также других известных бизнесменов и политиков.
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