«Просто работал, сколько надо было»: в ХМАО открылась выставка в честь Филипенко. Фоторепортаж

В Ханты-Мансийске открылась фотовыставка, посвященная первому губернатору ХМАО Александру Филипенко. Организаторы собрали фонд золотых цитат легендарного главы региона, а также малоизвестные снимки самого Филипенко, а также других известных бизнесменов и политиков.